Karembeu rend hommage à Lorenzo Sanz

À 76 ans, Lorenzo Sanz est décédé le samedi 21 mars dernier, après avoir succombé au coronavirus. L'ancien président a amené Karembeu à Santiago Bernabeu en 1997, et le Français a vu Sanz comme un deuxième père.

Avant d'accepter de rejoindre les Merengues, Karembeu avait également été approché par le FC Barcelone.

"J'étais à l'Euro 1996 avec l'équipe de France, a déclaré Karembeu. Soudain, je reçois un appel de mon entraîneur, Aimé Jacquet. Il m'a prévenu et m'a dit de venir d'urgence dans sa chambre. J'ai couru, je ne savais pas ce qu'il voulait me dire. Je pensais qu'il allait me dire que je commencerais le prochain match ou quelque chose du genre", se souvient l'ancien tricolore.

"Tout d'un coup, l'entraîneur me donne le téléphone et me dit que j'ai un appel. C'est Lorenzo Sanz, le président du Real Madrid, qui voulait me faire signer. Je ne le croyais pas. Au début, je pensais que c'était une blague. J'ai dit oui. Et j'ai tenu parole. Je suis un homme de parole dans la vie. C'était un gentleman qui m'a toujours soutenu à tout moment. J'ai passé six mois difficiles sans jouer à la Sampdoria, et le président m'a encouragé, me rassurant : 'Fils, ne t'inquiète pas, tu réaliseras ton rêve et joueras pour le Real Madrid'. Capello a recruté des joueurs, Panucci, Roberto Carlos, Seedorf, une grande équipe a été formée.", a ajouté Karembeu, se remémorant l'odyssée madrilène en 98.

"Il voulait gagner la Coupe d'Europe après une attente de 32 ans. Il a formé une équipe qui a servi de pont entre le grand Real Madrid des six Coupes d'Europe de tous les temps et la nouvelle équipe que nous avons formée, et nous avons remporté la finale de la Ligue des champions avec le but de Mijatovic contre la Juventus. Je veux envoyer un câlin aux fans du Real Madrid; nous traversons une situation difficile dans la vie, et je voudrais également me souvenir de la famille de Lorenzo Sanz, avec qui nous sommes revenus triomphant avec la Coupe d'Europe et pénétré dans la ville avec des milliers de personnes dans les rues. Ce fut un moment magnifique et inoubliable pour moi."

Karembeu a remporté la Coupe du monde, le championnat d'Europe et une Coupe des Confédérations avec la France, ainsi que deux trophées de la Ligue des champions et une Coupe intercontinentale avec le Real Madrid.