Karim Benzema dépasse Roberto Carlos

Titulaire ce dimanche après-midi, Karim Benzema (33 ans) est devenu le joueur étranger le plus capé dans le championnat espagnol avec le Real Madrid. Il dispute son 371e match sous les couleurs du club madrilène, et dépasse ainsi un certain Roberto Carlos (370).

Arrivé à Madrid à l'été 2009, le Français est depuis ce jour devenu un élément incontournable de la Maison Blanche.

371 - Karim Benzema has become the non-Spanish player with the most LaLiga appearances for @realmadriden (371), surpassing Roberto Carlos (370). Historic. pic.twitter.com/tIsMcTyKIP