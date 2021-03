Karim Benzema était sur le point de signer à la Juventus

L'ancien joueur de la Vieille Dame, Claudio Marchisio, a révélé pour 'Cronache di Spogliatoio', sur YouTube, que la Juventus était pas loin de recruter Karim Benzema lors de la saison 2009-2010.

"C’est vrai, Benzema était proche de la Juventus, l’année où Ciro Ferrara était l’entraîneur (lors de la saison 2009-2010). Il n’avait pas été bon au Real Madrid et les Merengues ont dû choisir entre le vendre lui ou Gonzalo Higuain. Ils ont fini par rester tous les deux et quelques années plus tard, Higuain est allé à Naples. Karim était sur le point de nous rejoindre à la Juve cette année-là, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Il y avait certainement une possibilité, cependant"

À cette époque, Benzema venait d'être recruté par le Real Madrid en provenance de Lyon pour 35 millions d'euros mais l'attaquant était souvent sur le banc comme remplaçant, au profit de Higuain. Il n'avait disputé que 27 matches cette saison là.