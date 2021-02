Benzema et Mendy réveillent le Real Madrid contre Getafe

Le Real Madrid s'est réveillé en seconde période après une période mi-temps dominée mais sans trop de spectacle lors de son match en retard contre Getafe en Liga ce mardi.

C'est à l'heure de jeu que l'équipe de Zinedine Zidane a trouvé la faille. Karim Benzema a ouvert le score d'une jolie tête après un centre de Vinicius Junior depuis l'extérieur de la surface.

Et six minutes plus tard, c'est le compatriote de Karim Benzema, Ferland Mendy, qui double la mise. C'est un autre Brésilien, Marcelo, qui délivre la passe décisive cette fois-ci.

Marcelo centre et trouve Ferland Mendy qui se jette devant les défenseurs pour envoyer le ballon dans les cages de David Soria. Semaine frenchie pour le Real Madrid, qui avait gagné son dernier match grâce à deux buts de Raphaël Varane !