Karim Benzema réagit sur sa mise à l'écart des Bleus

Il est l'un des meilleurs attaquants du monde et pourtant, il ne représente plus son pays, Karim Benzema s'est confié sur sa mise à l'écart des Bleus dans un entretien pour l'émission Universo Valdano. Le français s'est expliqué et donne son opinion sur ce problème de sélection.

"J'avais un problème et je me suis dit je dois parler au coach. Mais je n'ai jamais eu d'explication. Je pense que ça venait d'en haut. Et c'était fini. La bonne chose est que ça m'a permis de me reposer davantage et d'être à 100% pour le club, Madrid. Ça ne faisait pas mal de voir qu'ils étaient champions du monde, je voulais être là, bien sûr, mais j'ai gagné des titres de champions... Beaucoup de titres. Honnêtement, ça m'a fait plus de mal qu'ils ne me donnent pas d'explications que de ne pas avoir remporté la Coupe du monde. Mais peu importe , je me concentre sur mon club et c'est fini."

Le joueur du Real Madrid a disputé 517 matches, marqué 250 buts et délivré 96 passes décisives.