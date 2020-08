Karl Toko-Ekambi sort ses griffes

Dans une interview accordée à 'L'Équipe', Karl Toko-Ekambi a analysé la demi-finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (3-0).

Très critiqué après le match après avoir manqué deux grosses occasions, le Camerounais a tenu à répondre à ses détracteurs.

"Il y a eu plus de critiques que d'éloges, à la fin du match notamment, de la part des journalistes français", dénonce Toko-Ekambi. Je trouve que c'était trop poussé, notamment envers moi, d'ailleurs. Quand c'est moi, les occasions loupées, c'est moi qui ai eu des ratés. C'est l'OL qui a vendangé, et quand c'est le PSG, c'est Neuer qui a été grandiose. Neuer a fait les mêmes arrêts dans les deux matchs, mais les commentaires n'ont pas été les mêmes, c'est assez dommage. C'est comme ça, c'est la vie, mais nous, on est très heureux de notre parcours."

"On a fait un beau parcours, c'est ce qui compte. Je suis même heureux que ça tombe sur moi, parce que les commentaires qui ont été faits peuvent déstabiliser un joueur. Alors que moi, je m'en fous. Donc oui, je suis très heureux que ce soit tombé sur moi, parce que je sais passer à autre chose. Mais c'est dommage que l'OL soit parvenu en demi-finale et que les gens parlent mal...", a conclu le joueur de 27 ans.