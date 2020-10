Kean, Marquinhos… Les réactions après la victoire contre Dijon

Le PSG a rempli sa tâche ce samedi contre Dijon. Entre deux rencontres de Ligue des Champions, les joueurs de la capitale l’ont emporté sur un score sans appel de 4 buts à 0. Moïse Kean et Kylian Mbappé ont inscrit un doublé chacun. Après la rencontre, l’Italien a fait part de sa joie après cette prestation réussie, tout comme Marquinhos, content de renouer avec la victoire et dépanner une nouvelle fois avec succès au poste de milieu défensif.

Moise Kean (attaquant du PSG sur 'Canal+') : "Ça se passe bien. Le groupe et le staff sont magnifiques. On travaille dur pour aller de l'avant. Je me suis entrainé beaucoup cette semaine pour pouvoir marquer et aider l'équipe. Le deuxième but c'est Neymar qui m'offre une bonne passe. Il aurait pu tirer, mais il m'a donné ce ballon et je le remercie beaucoup. Mon poste de prédilection ? C'est marquer des buts. Je suis prêt à jouer partout où le coach le décide. Je donne mon mieux pour l'équipe."

Marquinhos (défenseur du PSG sur 'Canal+') : "On a essayé de remettre de l’engagement, on a essayé aussi d’être sérieux dans le pressing et le contre pressing. Ça nous a manqué en Ligue des champions. Des joueurs sont revenus comme Draxler et moi. Ce n’est pas notre meilleur match, mais l’important c’était de gagner, même si c’était Dijon (…) Le plus important c’était de renouer avec la victoire. Il fallait s’imposer à la maison. La saison n’est pas facile. On va enchaîner beaucoup de matches. C’est bien, l’équipe a tourné et il y a eu beaucoup de changements. On est restés compétitifs et c’est la meilleure manière de préparer le match de mercredi (…) J’étais prévenu cette semaine que Danilo allait jouer en défense centrale. On est là pour servir l’équipe. Même si ce n’était pas nos postes de prédilection, on a respecté les consignes du coach."

Bruno Ecuele-Manga (défenseur de Dijon sur 'Canal+') : "On a eu des occasions, mais il ne faut pas les manquer contre une équipe comme Paris. On a très mal commencé le match. On manquait de maitrise dans leurs 16 metres. En 2e mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. On s’est créé des occasions. On n’a pas été récompensés. L’entrée de Mbappé ? On ne peut plus lutter. Ils ont lui et Neymar, qui à chaque fois peuvent la différence. On a été bien en place, mais on a parfois manqué de lucidité. C’est toute l’équipe qui est aujourd’hui triste de 0-4."