Kean, Pochettino… Les réactions après PSG - Nice

Paris a battu Nice difficilement ce samedi. C’est son 16e succès consécutif au Parc des Princes. L’équipe retrouve temporairement la tête du classement et c’était l’idéal avant d’aller à Barcelone. Naturellement, c’est la satisfaction qui a prédominé dans le camp des champions de France à l’issue de la partie. Les Aiglons, eux, étaient un peu amers.

Moise Kean (attaquant de du PSG sur Canal+) :

"Mauro m’a mis un ballon. J’en ai profité et j’ai attaqué l’espace. Grâce à lui, je parviens donc à marquer. Pourquoi était-ce difficile ? La Ligue 1 a beaucoup évolué. Il n’y a aucun match facile. En plus mardi on a un grand match. C’était important d’avoir la victoire pour la confiance. Mais ce n’est pas pour ça qu’on a eu des difficultés aujourd’hui. On s’entraine dur chaque jour pour avoir des résultats. Peut-on réussir l’exploit à Barcelone ? Heureusement qu’on a beaucoup de grands joueurs. Ça ne sera pas facile, mais on va donner à 100%. Même pour ceux qui n’auront pas la chance de jouer."

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) :

"Tous les matches sont difficiles. Les gens s’attendent peut-être à ce qu’on déroule à chaque fois mais il faut qu’on soit concentrés pour gagner. On est dans la position où on doit être. On a contrôlé, on mérite la victoire. On a eu une performance très professionnelle. L’erreur de Marquinhos ? Ça arrive parfois. C’est un accident. Il n’y a rien à dire. On va affronter une très bonne équipe. Barcelone reste Barcelone. On va aller là-bas pour gagner. C’est dans notre mentalité, et dans notre identité. Il manque des joueurs importants, mais on a une équipe en laquelle il faut faire confiance. Mais c’est sûr que c’est mieux quand tout le monde est disponible. Mais on va essayer, il n’y a pas d’excuses. Paris ne s’est jamais qualifié sans Neymar ? Le football est toujours un défi. C’est vrai, mais c’est un autre obstacle à surmonter. On va essayer de changer la statistique."

Pierre-Lees Melou (milieu de terrain de Nice sur Canal+) :

"Ça fait chier. On ne peut que d’avoir des regrets. On n’est pas ridicules. Je trouve qu’on s’est procuré beaucoup d’occasions et beaucoup de situations dangereuses et au final on sort avec beaucoup de frustration. Je ne sais pas si c’est notre meilleure mi-temps depuis un moment. Moi ce que je retiens c’est le score et ça fait bien chier. On a beaucoup débauche d’énergie pour au final perdre, c’est toujours embêtant."

Adrian Ursea (entraîneur de Nice) en conférence de presse :

"Il y a des regrets et de la frustration malgré les bonnes choses qu'on a fait en deuxième mi-temps. On méritait peut-être de sortir avec un match nul ce soir mais c'est le football professionnel. On veut s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien, notamment en deuxième période, pour bien préparer les matches à venir. Je sens qu'il y a plus de confiance et c'est sur ça que je veux m'appuyer. (...) Il y a des points positifs, on le sait, mais ce qui nous intéresse ce sont les points. On doit être plus malins, ne pas commettre des fautes qui nous pénalisent. (...) J'aime beaucoup cette équipe de Paris, ce qu'elle dégage et je trouve dommage que Neymar et Di Maria ne jouent pas à Barcelone. C'est dommage pour le foot. Personnellement, je paye mon billet pour aller voir des joueurs comme ça et c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas présents."