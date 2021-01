Keane : "L'occasion de Pogba, un énorme moment dans la saison de Manchester United"

Roy Keane pense que l'approche défensive de Manchester United à Anfield mérite d'être saluée, même s'il était frustré par une occasion manquée de Paul Pogba qui, selon lui, pourrait s'avérer cruciale dans les semaines et les mois à venir. Bien que Liverpool ait aligné les milieux de terrain Jordan Henderson et Fabinho en défense, Manchester United a cédé la possession de balle dimanche lors d'un affrontement de premier plan en Premier League. Il s'est terminé sans but, le match nul portant le leader de la Premier League, Manchester United, à 37 points, leur permettant de conserver trois points d'avance sur les champions en titre. Après un départ fort de Liverpool, le match s'est installé dans une atmosphère tendue. Les hôtes ont eu 17 tentatives (neuf de plus que United) mais n'en ont cadré que trois.

Liverpool - Manchester United (0-0), les Reds et les Red Devils se neutralisent

C'était le troisième match de championnat consécutif au cours duquel Liverpool n'a pas réussi à marquer, l'équipe de Jürgen Klopp étant sans victoire en Premier League depuis qu'elle a battu Crystal Palace 7-0 avant Noël. Manchester United, qui a réussi quatre frappes cadrées contre les trois des locaux, a eu une chance en or d'arracher la première victoire en championnat d'Ole Gunnar Solskjaer contre Liverpool, mais Alisson a sauvé les siens avec une série d'arrêts impressionnants en seconde période. On peut dire que la meilleure occasion de Manchester United est revenue à Paul Pogba, mais la star française a buté sur le portier brésilien.

Bien que le grand Roy Keane, ancien de Manchester United, ait été frustré par l'incapacité de tirer pleinement parti du mini-malaise de Liverpool, il pense que son ancien club méritait d'être salué pour sa performance en défense. Keane a déclaré à 'Sky Sports' : "La balle de match c'est l'occasion de Pogba. On le voit à sa réaction. Sa première touche est excellente, mon Dieu, il doit marquer".

Frapper n'importe où, transpercer le gardien de but, mais pas directement sur lui. Parce que sa première touche était si bonne, il s'est donné l'occasion de croiser la frappe et de battre le gardien de but (c'est un moment énorme de la saison pour Manchester United). Merci au gardien de but, il s'est levé, mais c'est le moment pour lequel ils ont peut-être prié avant le match".

"C'est plus facile à dire qu'à faire de sortir de la défense. Nous savions que Liverpool sortirait rapidement en transition, ils n'ont pas joué depuis neuf jours. Manchester United allait toujours être en retard pendant la première demi-heure. Ils ont bâclé certains de leurs mouvements. Vous saviez que United aurait des opportunités, c'était une question de savoir s'ils pouvaient les saisir. Vous ne pouvez pas dire que Liverpool a mal joué, mais ils ont définitivement perdu leur étincelle, et quand vous obtenez des opportunités comme celle de Pogba, c'est tellement décevant. Nous avons beaucoup critiqué Pogba, mais c'était le moment pour lui de dire qu'il voulait être l'homme de la situation, vous devez saisir cette chance", a ajouté l'ancien milieu des Red Devils.

"Je ne serais pas trop critique envers Manchester United, je pense qu'ils ont fait preuve d'une bonne mentalité". Scott McTominay et Fred ont tous deux réussi cinq interceptions pour United, tandis que Victor Lindelof, préféré à Eric Bailly aux côtés de Harry Maguire, a réussi 10 dégagements, plus que tout autre joueur. Bien que décevant avec le ballon, Pogba a réussi à garder Andy Robertson muet et a récupéré le ballon neuf fois, Trent Alexander-Arnold (11) et Thiago Alcántara (10) sont les seuls à faire mieux. "J'ai trouvé que les quatre défenseurs, ce qui m'inquiète toujours, étaient brillants", a poursuivi Keane. "Je sais qu'ils ont abandonné une ou deux occasions dans la première demi-heure. Luke Shaw a été brillant défensivement et pour aller de l'avant. Quand je regarde les deux occasions créées par Manchester United, ils ont quand même créé les meilleures occasions du match. Des moments énormes".