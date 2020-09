Kehl : "Plus d'attentes autour de Haaland que de Lewandowski à Dortmund"

Les attentes d'Erling Haaland au Borussia Dortmund sont plus élevées qu'elles ne l'ont jamais été pour Robert Lewandowski lorsqu'il a rejoint le club allemand, selon l'ancien capitaine du BVB, Sebastian Kehl. Erling Haaland a fait un début remarquable dans sa carrière à Dortmund après avoir signé en provenance du Red Bull Salzbourg en janvier 2020, marquant 16 buts en 18 apparitions toutes compétitions confondues en 2019-20.

L'attaquant de 20 ans a inscrit un doublé lors de son match d'ouverture de la saison contre le Borussia Monchengladbach, mais a connu des difficultés lors de la défaite 2-0 contre Augsbourg samedi, réussissant un seul tir cadré et a touché 19 fois le ballon tout au long du match. Ce fut un coup d'arrêt important pour Haaland, qui a été vanté de suivre les traces de Lewandowski, qui a passé quatre saisons au Signal Iduna Park entre 2010 et 2014.

"Lewy est venu à nous comme un grand talent à l'époque. Haaland, en revanche, est déjà arrivé à Dortmund à un très haut niveau - et avec une réputation très différente de celle de Lewandowski à l'époque", a déclaré Kehl à Kicker, qui jouait aux côtés de Lewandowski pour Dortmund. "Nous attendions un joueur comme lui (Erling Haaland). Les espoirs placés en lui étaient donc immédiatement élevés".

Alors que Erling Haaland s'est installé directement au BVB, Lewandowski a dû se battre contre Lucas Barrios pour une place de titulaire au Signal Iduna Park après son arrivée de Lech Poznan. Cependant, il est depuis devenu l'un des principaux attaquants au monde depuis, marquant 55 buts toutes compétitions confondues la saison dernière alors que le Bayern Munich a remporté le triplé, Bundesliga, DFB-Pokal et Ligue des champions.

"Pour Lewandowski, la saison 2010-11 n'a pas été facile. Lui et Barrios ne s'entendaient pas toujours bien. Lewy a dû se battre pour sa place et l'emporter", a déclaré Kehl. "Lewy est si constant, si complet, presque jamais blessé - pour moi, il est l'un des meilleurs au monde. Un grand joueur". Erling Haaland et Lewandowski s'affronteront lorsque Dortmund affrontera le Bayern en Supercoupe d'Allemagne mercredi. Le Norvégien aurait facilement pu se retrouver chez l'un des rivaux de la Bundesliga de Dortmund, Ralf Rangnick admettant récemment que le RB Leipzig avait refusé de le signer alors qu'il travaillait avec le club.