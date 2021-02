"Kepa a gagné le droit d'avoir du temps de jeu"

Le changement d'entraîneur à Chelsea a apporté une nouvelle vie à Kepa Arrizabalaga. Après une série d'erreurs qui ont conduit Frank Lampard à parier sur Mendy, le gardien espagnol a débuté contre Barnsley (1-0) et Newcastle (2-0), et semble avoir convaincu Thomas Tuchel.

"Il est enthousiasmé, il a réalisé que c'était un nouveau départ et qu'il devait en profiter pour montrer sa valeur. Après deux matches sans encaisser de but, il a gagné le droit d'avoir plus de temps de jeu", a expliqué l'entraîneur Allemand de Chelsea, laissant une mise en garde : "Mais cela ne veut pas dire que Mendy va perdre le titre. Il continuera à être numéro un parce qu'il le méritait".

Formé à l'Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga est arrivé à Chelsea en 2018 pour un total de 80 millions d'euros. Au total, il compte 103 matches pour le club londonien.