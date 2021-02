Kepa dément avoir été proche du Real

Lorsque Kepa jouait encore pour l'Athletic Bilbao et était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but du championnat espagnol, de nombreux clubs l'ont courtisé. Le Real Madrid n'a pas fait exception. Cependant, dans des déclarations faites à 'Tiempo de Juego', le joueur a clairement indiqué qu'il n'a jamais été près de porter le maillot madrilène.

"Je n'ai jamais été proche du Real Madrid. La signature n'a pas eu lieu. Je n'ai pas passé la visite médicale avec le Real Madrid ou avec un autre club", a expliqué le gardien de but. Finalement, il a rejoint les rangs des Blues en Premier League et a rapidement conquis le titre, même si, actuellement, il traverse une période compliquée.

"Je n'ai pas envisagé de partir. Quand j'ai perdu ma place dans l'équipe première, je n'ai pas commencé à penser au-delà. Je veux jouer ici. Je ressens le soutien du club et je pense avoir montré que je peux jouer. Je veux renverser la situation et me tourner vers l'avenir. Je veux me sentir à nouveau important", a-t-il ajouté.

Par "renverser la situation", Kepa entendait retrouver une place de confiance dans les plans de Thomas Tuchel qu'il avait perdue lorsque Lampard était sur le banc. Mendy, qui a signé à Chelsea en septembre 2020, est devenu le gardien titulaire de l'équipe.