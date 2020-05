"Kepa est critiqué parce qu'il est le plus cher du monde"

Willy Caballero a accepté une nouvelle année à Chelsea. Le gardien de but de 38 ans a prolongé son contrat pour un an de plus avec Chelsea cette semaine et va donc rester à Stamford Bridge.

Le gardien argentin a bénéficié de temps de jeu cette saison notamment grâce à une période difficile de Kepa, qui semblait ne plus avoir confiance en Kepa Arrizabalaga.

Cependant, le gardien argentin a tenu a prendre la défense de son coéquipier dans une interview pour '90min', alors que l'Espagnol a subi de nombreuses critiques cette saison.

"On l'attaque beaucoup plus car il est le gardien le plus cher des dernières années. Je sais que les commentaires lui font du mal, mais il va devoir apprendre parce que c'est difficile d'être gardien à Chelsea et il va devoir faire un bon travail toutes les semaines", a confié le joueur argentin.

L'un des incidents les plus remémorés est celui de la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City, quand Kepa avait refusé de sortir du terrain alors que Maurizio Sarri voulait faire rentrer Caballero.

"C'est un moment que nous voyons tous d'une différente manière mais moi je l'ai vécu du point du vue où j'étais sur le point d'entrer en jeu. Je pourrais donner mon point de vue mais ce serait injuste", a expliqué l'Argentin.