Après de grandes difficultés affichées en 2020, Kepa, le portier de Chelsea, reste pleinement concentré sur ses fonctions chez les Blues. Moins en vue ces derniers mois, l'Espagnol assure qu'il n'y a pas de fossé entre lui et Frank Lampard, qui a toujours montré un grand niveau de confiance en ses capacités.

"La relation avec Frank est très bonne", a déclaré l'ancien portier de Bilba, à 'Marca'. "Il m'a montré sa confiance dès le premier instant. Il doit prendre des décisions, mais je sens que j'ai sa confiance, la sienne et celle de tout le club. Nous aimons tous jouer à chaque match".

"Je veux tout gagner avec Chelsea et avec l'équipe nationale"

"Il est vrai qu'au cours des 10 dernières années, Chelsea est l'équipe anglaise qui a remporté le plus de titres, et je pense que nous devrions avoir cette ambition. En fait, je suis venu ici pour cela et lors de la première saison, nous avons déjà atteint la Ligue Europa. Nous avons une équipe jeune. Puis est venue la pénalité de ne pas signer de joueurs (l'interdiction de transfert) mais vous devez continuer à vous battre pour les titres. Je veux tout gagner avec Chelsea et avec l'équipe nationale", a aussi confié Kepa, déterminé à permettre aux Blues de retrouver leur ambition d'antan, malgré quelques impératifs voués à compliquer la mission.

"Nous jouons 50 ou 60 matchs par an et il est difficile de rester au même niveau. L'important est d'être très clair sur l'objectif, de travailler et de tout mettre en œuvre. Il peut y avoir des obstacles en cours de route, mais lorsque vous avez un objectif clair, c'est plus facile. La seule chose qui peut être faite, dans ces cas, est de le prendre de manière professionnelle, respectueuse et de travailler plus dur pour le renverser", explique le gardien le plus cher de l'histoire.

Aucune date n'a été arrêtée pour la reprise de la Premier League dans le cadre de la bataille en cours contre le Covid-19, la Grande-Bretagne étant toujours dans un état de verrouillage. "Il est difficile de parler de dates, les joueurs ne peuvent pas contrôler cela. En Allemagne, on voit que les équipes s'entraînent déjà ensemble ; en France, il a été suspendu. Nous attendons et ce sera décidé en pensant à la santé de tous", a enfin déclaré Kepa.