Kepa, nouvelle mentalité pour une nouvelle vie

Kepa Arrizabalaga a été sanctionné tout le mois de février. Mécontent de ses performances et de sa mentalité, Frank Lampard lui avait préféré l'Argentin Willy Caballero, et le Britannique réfléchissait même à recruter un nouveau gardien.

Mais le mois de mars a mieux débuté pour l'international espagnol, après quelques semaines de réflexion. Le technicien lui a redonné une place de titulaire, et Kepa le lui a bien rendu.

Kepa avait manqué cinq mois lors du mois de février : Leicester, Man United, Tottenham, Bayern et Bourmemouth.

En mars, l'Espagnol a été aligné en Cup contre Liverpool, et a réalisé un grand match, avec notamment un triple arrêt lors du premier acte.

Face à Everton, l'ancien de Bilbao a de nouveau été titularisé et s'est montré sous son plus beau jour : concentré, en bonne forme, et décisif. Lampard semble avoir retrouvé le meilleur Kepa.