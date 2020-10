Kepa pas inquiété par l'arrivée d'Édouard Mendy

Le gardien le plus cher de l'histoire du football (80 M€) a en effet vu débarquer Édouard Mendy (28 ans) en provenance du Stade Rennais du côté des Blues cet été. Mais l'Ibère ne s'en fait pas spécialement.

«Je me sens bien, fort, en confiance. Peut-être que ce n’est pas la situation rêvée ou désirée, mais parfois, ce genre de situation se présente. J’ai confiance pour travailler et renverser la situation. Évidemment, tous les joueurs veulent jouer. Je ne me préoccupe que du quotidien. En football, c’est difficile de se projeter à moyen terme. Tout peut changer. Dans la vie d’un footballeur, il y a des hauts et des bas. Ma situation n’est pas la même que la saison passée. Il ne me reste qu’à travailler et démontrer mes qualités. Si j’ai l’opportunité de jouer, j’essaierai de la saisir. Chaque entraîneur a sa manière de communiquer. Je ne peux pas commenter les mots de Lampard. J’ai la confiance du club et de la sélection. Je ne pense qu’au prochain match pour essayer d’apporter ce que je peux, quelle que soit ma position», a-t-il notamment déclaré.

La concurrence promet d'être rude cette saison chez les Blues au poste de gardien de but.