KessiÃ© dans le viseur du Real Madrid

La signature d'un milieu de terrain n'est pas la principale priorité du Real Madrid en ce moment. Il y a d'autres postes comme celui d'attaquant qui sont plus préoccupants.

Mais au Santiago Bernabéu, on envisage le long terme et on veut que toutes les lignes soient bien occupées. C'est ainsi qu'est apparue, selon 'La Republica', l'option de Frank Kessié.

Le journal italien affirme que le Real Madrid a attiré l'attention du milieu de terrain de l'AC Milan. Ses grandes performances cette saison ne sont pas passées inaperçues pour le club madrilène.

Kessié est sous contrat jusqu'en 2022 avec Milan et est l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Pioli. Cette saison, il a disputé 36 matchs et a marqué 10 buts, tout en délivrrant 2 passes décisives.

En ce moment, explique 'La Reppublica', le Real Madrid est satisfait du trio Modric, Kroos et Casemiro. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra d'Isco. Si l'Espagnol partait, Zidane serait un peu à court de joueurs à ce poste.

Ainsi, le nom de Kessié apparaît désormais aux côtés de celui d'Eduardo Camavinga, le milieu de terrain de Rennes. Il reste à voir si, lors des prochains mercatos, le Real Madrid se jettera à l'eau et essaiera d'amener le rossonero à la Maison Blanche.