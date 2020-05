Kévin Lejeune revient au FC Metz

Passé par l'AJ Auxerre, le FC Nantes, le Tours FC et le FC Metz, Kévin Lejeune évolue depuis l'été 2017 à l'AC Ajaccio.

Ce mercredi soir, le FC Metz a publié un communiqué pour expliquer que Kévin Lejeune allait rejoindre le club cet été en tant que Team Manager.

Le communiqué :

"Sous contrat avec l'AC Ajaccio jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, le natif de Cambrai a choisi de démarrer sa nouvelle vie au sein du club grenat en qualité de Team Manager de l’équipe professionnelle. (...) L'ancien international espoir français prendra ses fonctions au sein du staff messin au début du mois de juillet 2020. Son rôle, dans ce nouveau poste qui n’existait pas jusqu’alors au FC Metz, consistera notamment en le fait de faciliter l’installation des nouvelles recrues à Metz, d’organiser, de piloter et d’accompagner les déplacements du groupe professionnel lors des stages et lors des matches, et plus généralement de gérer l'intendance générale de l’équipe professionnelle", peut-on lire.