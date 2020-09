Kevin Volland tout proche de signer à l'AS Monaco

Auteur de 12 buts et 8 passes décisives la saison dernière avec le Bayer Leverkusen, Kevin Volland devrait débarquer sur le Rocher contre 20 millions d'euros.

Si quelques doutes persistaient encore, son entraîneur a éclairci les quelques zones d'ombre en conférence de presse en indiquant que l'international allemand n'effectuera pas la reprise avec son club: " (...) malheureusement, notre équipe n'a pas encore été établie. Je ne m'attends plus à ce que Kevin Volland et Kai Havertz s'entraînent à nouveau avec nous. Il est possible que d'autres joueurs partent également. Nous devons aussi faire arriver des joueurs"

Après l'officialisation du transfert de Caio Henrique, joueur de l'Atlético de Madrid, l'AS Monaco pourrait officiliser celui de Kevin Volland.