Keylor Navas assure ne pas avoir pris un kilo

Pour sa première saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Keylor Navas a encaissé une moyenne de 0.8 buts par match, en 31 rencontres jouées sous les couleurs du club.

Un bon transfert pour le club parisien qui manquait d'un gardien de confiance depuis quelques années. Dans un live, le gardien a confié qu'il continuait de travailler dur chez lui.

"Pour me maintenir en forme, je cours beaucoup, plus que je ne l'ai fait dans toute ma vie. Maintenir une bonne condition physique, c'est important, et je travaille tous les jours", assure le gardien costaricien.

Le joueur du PSG assure qu'il n'a pas pris "un kilo", à l'inverse de certains joueurs qui ont repris l'entraînement en Europe avec quelques kilos en trop lors des dernières semaines.

"Je vis du football professionnel et je m'entraîne tous les jours depuis 15 ans, donc être arrêté autant de temps, c'est bizarre. Il faut s'adapter et espérer que les choses s'améliorent et profiter de la vie", a ajouté Navas.