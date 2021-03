Keylor Navas : "Je dédie cet arrêt à Sergio Rico"

L'ancien du Real Madrid, triple lauréat de la C1 sous le maillot merengue, a donné du grain à moudre à ceux qui voient en lui une des toutes meilleures recrues du PSG qatarien, un vrai grand gardien de niveau international.

Dans le temps additionnel (45+3), Keylor Navas a arrêté du genou un penalty de Lionel Messi, évitant ainsi ce dernier de doubler la mise pour les siens.

Au micro de 'RMC Sport' après le match, le gardien du PSG a tenu à dédier son arrêt à son coéquipier Sergio Rico, qui vient de perdre son père mardi : "Je suis très content, je remercie Dieu ce soir. C'était un match difficile, on avait tous envie de bien jouer et de tirer profit de la bonne performance du match aller. C'est toujours difficile (d'arrêter un penalty), surtout face à Messi qui les tire très bien, mais grâce à Dieu je suis resté concentré et ça m'a permis de l'arrêter. J'en suis très content, ça a donné beaucoup d'énergie à tout le monde. Cet arrêt, je le dédie à Sergio Rico et sa famille qui traversent des moments difficiles. Il a tout mon soutien."