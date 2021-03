"Je ressens plus d’affection au PSG qu’au Real Madrid"

On dit souvent qu’il faut un grand gardien pour réaliser des grandes choses. Le PSG l’a bien compris et en a fait l’expérience. Sans dénigrer ceux passer avant lui, Keylor Navas a clairement apporté de la sérénité à la défense parisienne depuis son arrivée dans la capitale française durant l’été 2019.

Plus vraiment désiré au Real Madrid afin de faire de la place à Courtois, le gardien du Costa Rica a trouvé à Paris le cadre idéal pour rappeler qu’il fait bien partie du gratin mondial à son poste. La finale de la Ligue des Champions pour boucler sa première année parisienne l’a prouvé.

Avec quatre titres européens avec le Real Madrid, Navas aurait pu acquérir le respect du club madrilène, lui qui a eu la lourde tâche de prendre la succession d’Iker Casillas, véritable légende du club.

"Quand j’ai rejoint le Real Madrid, je n’ai jamais essayé de prouver que j’étais meilleur qu’Iker ou que ma carrière allait être meilleure que la sienne, avoue le gardien dans une interview pour le mag du PSG. J’ai simplement essayé de profiter de l’occasion qui m’était donnée de m’entraîner dur et de faire de mon mieux. Mais en Espagne, j'avais l’impression qu'une partie du club ne croyait pas en moi."

La confiance, Keylor Navas l’a trouvé à Paris. Au milieu des Argentins, des Espagnols ou des Brésiliens de l’effectif, le Costaricain n’a pas mis longtemps à prendre ses marques. Pleinement épanoui dans sa vie personnelle dans la capitale française, il a retranscrit ça sur le terrain. Plus que la moyenne d’un seul but encaissé depuis son arrivée, c’est surtout son aura qui a permis aux joueurs du Tuchel et désormais de Pochettino d’accéder à la finale de la Ligue des Champions.

"Oui, je ressens l'affection de tous ici à Paris. Je serai toujours reconnaissant envers les supporters du Real Madrid pour le soutien inconditionnel qu'ils m'ont apporté et qu'ils m'apportent encore aujourd'hui, malgré le fait que j'ai changé d'équipe. Et mes coéquipiers à Madrid ont aussi toujours cru en moi. Ici, au PSG, les choses sont un peu différentes. Tout le monde croit en moi et j'essaie de leur rendre cette confiance à chaque match."