Khabib : "Conor McGregor n'est pas le Real Madrid !"

Conor McGregor ne pourra jamais revenir à son plus haut niveaucar c'est la nature du MMA, a affirmé Khabib Nurmagomedov.

Le Russe a récemment pris sa retraite et a parlé de la difficulté pour un athlète de revenir au sommet. "Jamais, aucun homme ne peut avoir deux pics de forme dans sa carrière", a-t-il déclaré dans une interview avec Magomed Ismailov, lui qui a été interrogé sur la possibilité de voir McGregor atteindre à nouveau son apogée.

"Il ne s'agit pas spécifiquement de lui. Je vous dis qu'en général un homme ne peut pas avoir deux pics. Une équipe peut le faire. Le Real Madrid peut atteindre un sommet en 2000, puis à nouveau avec des victoires en 2014, 2016, 2017 et 2018. Une équipe peut faire cela parce qu'elle a des joueurs et une rotation. Mais en parlant de boxeurs, de lutteurs et de combattants de MMA, vous ne pouvez jamais atteindre deux fois votre sommet."

Le lutteur russe fait bien sûr référence aux succès du Real Madrid en Ligue des champions, le club espagnol étant recordman de l'épreuve.

Cette saison, en Liga, c’est l’Atlético Madrid qui fait la course en tête devant le Real Madrid et le Barça. Les deux mastodontes du championnat espagnol sont des bêtes blessés mais finalement les Merengue sont toujours dans la course.

Alors qu’on pensait Zinedine Zidane sur le point d’être débarqué courant novembre, le club madrilène a trouvé une force mentale pour inverser la tendance. Tout n’est pas parfait, loin de là, mais le Real reste toujours en course pour faire le doublé.

S’ils affrontent ce mercredi l’Atalanta Bergame, en huitième aller de la Ligue des Champions, les champions d’Espagne en titre ont presque recollé aux voisins de l’Atlético. Les coéquipiers de Raphael Varane ne sont plus qu’à trois longueurs, certes avec un match en plus, mais avec un derby à jouer dans quinze jours. De quoi relancer totalement le suspense.

Khabib a peut-être raison dans son analyse, finalement...