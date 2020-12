Khedira admet avoir des contacts avec Everton et Ancelotti

Sami Khedira a révélé qu'il était en plein dialogue avec le patron d'Everton, Carlo Ancelotti, alors que des informations circulent selon lesquelles il quitterait la Juventus en janvier.

L'ancien international allemand s'est retrouvé au placard sous la férule du nouveau patron de la Juve, Andrea Pirlo, et a été lié à un départ de Turin. Khedira a déclaré récemment qu'il avait parlé à Ancelotti et au patron de Tottenham, José Mourinho, avec qui il avait déjà travaillé par le passé.

Ancelotti a parlé en termes élogieux du joueur de 33 ans, déclarant récemment: "J'ai un bon souvenir de Sami Khedira, il était avec moi au Real Madrid et était un professionnel fantastique. J'adorerais travailler avec lui.» Il semble que Khedira soit prêt à renouer avec son ancien manager.

«Nous avons parlé au téléphone et écrit», a déclaré Khedira à 'Bild'. "Vous connaissez ma situation". Khedira est impatient de partir de la Juve en janvier, car il dit qu'il est en forme et qu'il a faim de jouer régulièrement chaque semaine. «Je suis ouvert à un nouveau défi sportif», a déclaré Khedira.

«J'ai vécu une période difficile et je veux jouer à nouveau au football, me battant pour trois points semaine après semaine. C'est ce à quoi j'aspire. Pour le moment, j'ai encore tellement de force et d'énergie, donc je ne parle pas de l'été 2021, mais de décembre et janvier. Un transfert est réaliste, je me concentre entièrement sur cela."

Khedira a commencé sa carrière professionnelle au VfB Stuttgart et il n'exclut pas de revenir un jour dans cette équipe qui est revenue au premier rang en Allemagne la saison dernière. "Stuttgart est de retour en Bundesliga, et je ne peux rien exclure", a-t-il déclaré.

«Le VfB est sur une bonne et prometteuse voie.» Le milieu de terrain a déclaré qu'il avait encore beaucoup à donner et qu'il aimerait jouer un rôle dans lequel il pourrait aider les jeunes joueurs qui gravissent les échelons.

«J'aurais beaucoup de plaisir à travailler avec de nombreux jeunes joueurs que je pourrais aider et partager en tant que mentor sur le terrain», a-t-il ajouté. Pour le moment, Khedira ne peut regarder que depuis la ligne de touche à Turin. La Juventus a quatre autres matchs (Genoa, Atalanta, Parme et Fiorentina) avant l'ouverture de la fenêtre de transfert en janvier.