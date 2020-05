Khedira ira au bout de son contrat avec la Juve

Sami Khedira arrive au bout du contrat qui le lie à la Juventus. Il sera libre de tout engagement en juin 2021.

Jusqu’ici, aucune offre de prolongation ne lui a été offerte par ses dirigeants. Malgré cela, l’international allemand reste serein et il ne voit aucune raison d’aller voir ailleurs.

C’est ce qu’il a concédé lors d’un live Instagram effectué jeudi. "Je me sens très bien en Italie et au sein de l’équipe. J’ai trouvé une équipe très forte et j’ai encore faim de titres. Aujourd’hui, j’ai plus confiance en mon corps et c’est pourquoi je ne vois aucune raison de changer de clubs. Je suis très heureux à la Juventus et à Turin", a-t-il confié.

Débarqué dans le Piémont pendant l'été 2015, l'ancien footballeur du Real Madrid a pris part à 17 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2019-20, pour 12 rencontres de Serie A.