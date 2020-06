Trippier nage en plein bonheur à l'Atlético de Madrid

Comme il l'a convié devant ses fans sur la toile, l'ancien de Tottenham se sent bien à Madrid.

"Je dois admettre que ce fut une révélation de venir ici. Si j'avais su que je serais si heureux, je serais venu plus tôt" a-t-il confié à ses fans dans un live sur les réseaux sociaux, des propos retranscrits par 'Mundo Deportivo'.

"Je profite de mon football, je suis très heureux et ma famille profite de la vie à Madrid, ce qui est le plus important. Je me suis très bien installé et j'apprends la langue. C'est vraiment étrange parce que j'ai l'impression d'être ici depuis des années", a-t-il ajouté.

Kieran Trippier n'a pas été avare de compliment envers son entraîneur.

"C'est l'un des meilleurs. Tout le monde l'aime. J'ai beaucoup appris de lui" avance-t-il concernant Diego Simeone.

"Je ne peux pas parler de lui avec assez d'éloquence. Je ne suis ici que depuis un certain temps et j'aurais aimé venir plus tôt" conclut-il.