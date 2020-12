Kimmich de retour à l'entraînement

Opéré du ménisque du genou droit début novembre, Joshua Kimmich est de retour à l'entraînement collectif. Et d'après son entraîneur Hansi Flick, le milieu bavarois pourrait jouer ce week-end face au Bayer Leverkusen.

"Il faut voir comment il va supporter l'entraînement dans les prochains jours. Il doit s'écouter et bien peser le pour et le contre, et nous déciderons ensemble s'il joue ce week-end", a notamment déclaré le coach allemand en conférence de presse.

En attendant le match de samedi face au nouveau leader de Bundesliga, les Munichois reçoivent ce mercredi Wolfsburg pour le compte de la 12ème journée du championnat allemand.