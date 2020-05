Kimmich donne raison à Pep Guardiola

Le milieu de terrain Joshua Kimmich, qui était appelé "mon fils" par son mentor Pep Guardiola, est devenu le moteur du milieu de terrain du Bayern Munich, et a surtout fait parler de lui contre Dortmund.

Ce mardi, à l'occasion de la 28e journée de Bundesliga, le joueur allemand a décoché une frappe splendide pour permettre au Bayern de remporter le Klassiker et de faire un pas important vers le titre.

Si Kimmich ne marque pas de tels buts très souvent, le joueur est aujourd'hui devenu un pilier du milieu de terrain bavarois, après avoir changé de position suite à l'arrivée de Benjamin Pavard l'été dernier.

Cette saison, Joshua Kimmich a été titulaire lors de 27 des 28 rencontres de Bundesliga de son équipe. Le seul qu'il a manqué fut contre le Hertha Berlin, en raison d'une suspension. Contre Dortmund cette semaine, le joueur a réussi 89% de ses passes, a couru 13,73 kilomètres et a remporté 40% de ses ballons.

Des statistiques qui ressemblent à ceux des autres matches du joueur, et qui prouvent que l'international allemand est devenu plus que précieux à son poste à Munich. Arrivé en 2015 en provenance de Leipzig, le joueur avait été pris sous son aile par Pep Guardiola, qui avait lui-même recommandé le transfert du joueur à Munich.

Guardiola avait eu une conversation avec l'ancien coach du joueur à Stuttgart, Alexander Zörniger. Pep Guardiola avait assuré qu'il ne prêterait pas le jeune allemand : "Kimmich a ce niveau parce que vous l'avez entraîné, mais c'est presque mon fils. Je suis désolé mais il reste ici."

Après la retraite de Philipp Lahm en 2017, Kimmich est petit à petit devenu son successeur à Munich, et Rummenigge l'avait dit lui-même : "Le successeur de Lahm ne coûtera rien. Il est déjà au club et s'appelle Joshua Kimmich."

Un joueur à qui Pep Guardiola avait donné sa confiance, et qui vient sans aucun doute de marquer un but décisif dans la course au titre du Bayern Munich.