Kimmich sur Musiala : "Il a quelque chose de spécial"

Jamal Musiala fait les gros titres des journaux à seulement 18 ans et Joshua Kimmich fait partie de ceux qui voient "quelque chose de spécial" dans ce jeune prodige du Bayern.

Le jeune espoir a eu un impact immédiat au plus haut niveau, tandis que la décision a été prise par lui et son clan d'évoluer avec la sélection allemande plutôt que l'anglaise. De grandes choses sont attendues de la part de cet élément, aussi bien sur la scène des clubs que celles des pays, et ses coéquipiers au Bayern sont déjà sous le charme de son énorme potentiel.

Kimmich a déclaré à 'Bayern TV' à propos de 'Musiala' : "Déjà lors de ses premières séances d'entraînement avec nous, vous pouviez voir qu'il pouvait vraiment faire quelque chose de spécial. Il est plein de trucs, imprévisibles et aussi très dynamique lorsqu'il s'agit de contrôler le ballon, surtout lors de sa première touche. Il essaie toujours de faire avancer le ballon. Quand je pense à l'endroit où j'étais à son âge, j'étais encore au VfB Stuttgart. Il est très avancé pour son âge. En tant que personne, il est très calme et réservé. Je pense qu'il peut et cherchera à sortir encore plus de sa coquille à mesure que sa confiance en lui augmentera également."

"Musiala est très en avance pour son âge"

Le meneur de jeu né à Stuttgart voit son étoile monter depuis plusieurs années. Arrivé en Angleterre à un jeune âge, il a été rapidement remarqué par les poids lourds de la Premier League et Chelsea l'a intégré à son académie. Il a troqué l'ouest de Londres pour Munich en juillet 2019 et a fait ses débuts en compétition pour le Bayern onze mois plus tard.

Le 20 juin 2020, Musiala est devenu le plus jeune joueur à représenter le Bayern en Bundesliga à l'âge de 17 ans et 115 jours et son premier but est arrivé en septembre de la même année. Il est depuis devenu le plus jeune buteur de la Ligue des champions, après avoir marqué lors de la victoire 4-1 des 8es de finale contre la Lazio, et devrait avoir plus de minutes durant le reste de la campagne.

Pour rappel, Musiala était sélectionnable avec trois pays. Il était sélectionnable avec l'Allemagne de par son lieu de naissance, a représenté l'Angleterre au niveau des jeunes après s'être installé chez lui et a été éligible au Nigeria par l'intermédiaire de son père. Et c'est en février dernier qu'il a finalement choisi la Mannschaft.