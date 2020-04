Kingsley Coman raconte l'entraînement en plein air du Bayern Munich

Depuis le début de la semaine, le Bayern Munich a retrouvé le chemin de l'entraînement.

Un entraînement en plein air, mais en respectant ls mesures de sécurité raconté par Kingsley Coman.

"Cela va bien, et même encore mieux puisque l'on a repris une partie de l'entraînement. Cela faisait presque un mois que nous n'avions pas touché la balle. Même si c'est en petit groupe, cela fait plaisir de retrouver la balle, le terrain, les buts et tout le reste...", a confié l'international tricolore pour 'Eurosport'.

Les coéquipiers du Français peuvent travailler au centre d'entraînement, sous la direction du staff, et toujours en respectant les consignes sanitaires locales : "Depuis lundi nous nous entraînons par groupes de quatre ou cinq joueurs. Il y a différents stands et on fait plus du travail technique, du travail sur la course et des jeux devant le but, a encore expliqué le Français de 23 ans. On observe toujours une distance de sécurité, il n'y a aucun duel. Le seul duel c'était pour un tennis-ballon mais avec un joueur de chaque côté. Sinon ce sont essentiellement des exercices techniques, des passes et du jeu long. [...] Le fait d'avoir un ballon c'est mieux".