Klinsmann a choisi les deux meilleurs joueurs de l'histoire

Dans le monde du football, il y a toujours des comparaisons entre les joueurs pour savoir lequel a été ou est encore le meilleur joueur du monde. Dans une interview accordée à 'Goal', Jürgen Klinsmann a fait son choix.

Selon l'ancien footballeur allemand, la première place n'est pas discutable : "Franz Beckenbauer était et est toujours la plus grande légende que nous ayons jamais eue dans notre histoire, en Allemagne. Et j’irai même plus loin en disant que dans le monde entier, il n’y a qu’avec Pelé qu’il partage ce titre."

"Pelé et Beckenbauer sont les deux joueurs les plus incroyables de l'histoire du foot. Évidemment, nous pouvons évoquer Ronaldo et Messi, ou encore Maradona et de Cruyff. Mais, je pense qu'en tant que personnalités fortes, en tant qu'ambassadeurs, en tant que leaders et joueurs ayant eu une grande influence, Beckenbauer et Pelé se partagent cette étiquette très spéciale dans notre monde du football", a-t-il conclu.