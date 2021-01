Klinsmann conseille à Erling Haaland de prendre son temps

Après plusieurs semaines d'absence pour blessure, Erling Haaland est bien de retour. Contre Leipzig, le Norvégien a inscrit deux buts pour permettre à son équipe de décrocher la victoire.

Considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs pour l'avenir du fooball, Erling Haaland est observé par les plus grands clubs européens, dont un certain Real Madrid.

Cependant, certains conseillent à la machine norvégienne de ne pas se précipiter pour son avenir. C'est le cas de Jürgen Klinsmann, qui s'est confié sur le sujet pour 'ESPN'.

"Haaland a laissé sa trace dans ce match [contre Leipzig]. Il n'a pas seulement marqué deux bons buts mais il s'est aussi battu tout seul contre toute la ligne défensive de Leipzig", s'émerveille l'ancien sélectionneur des USA.

"Il a réalisé une chose impressionnante. Il semble grandir d'un mois à l'autre et devient un joueur de plus en plus fort. Son avenir ? Qu'il ne soit pas pressé de partir. À sa place, je prendrais tout cela avec calme", a-t-il ajouté.