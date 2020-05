Klopp a refusÃ© d'entraÃ®ner le Mexique en 2015

Jürgen Klopp aurait pu être entraîner l'équipe nationale mexicaine en 2015. La Fédération lui a offert le poste, mais l'entraîneur allemand a préféré se reposer après son passage au Borussia Dortmund.

Le secrétaire de la Fédération aztèque s'est rappelé de ce moment lors d¡un entretien avec 'Marcaje Personal' : "Nous l'avons contacté par l'intermédiaire de son représentant, mais il nous a dit que ce ne serait pas possible car il voulait se reposer à ce moment", a-t-il avoué.

Le dirigeant a déclaré que Klopp était un entraîneur idéal pour le Mexique, bien qu'à court terme il soit désavantagé, car il ne connaît pas les détails du football mexicain.

Cinq ans plus tard, Cantú se souvient de cet épisode : "J'ai demandé par l'intermédiaire d'un tiers s'il était intéressé par l'équipe nationale mexicaine et il a répondu : "Je vous remercie, vraiment, mais j'ai encore beaucoup à faire en club et je veux aller en Angleterre."