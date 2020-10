"Klopp a toujours été juste et sincère avec moi"

La finale de la Ligue des Champions 2018 fut le dernier match de Loris Karius à Liverpool. Après avoir subi un choc violent avec Sergio Ramos, celui-ci rapporte plus tard être désorienté mais garde sa place sur le terrain.

Résultat : il donne à Bale et Benzema deux buts qui sonne la fin des espoirs de trophée de Liverpool, et creuse sa propre tombe. Il va enchainer deux prêts, un à Besiktas et un à l'Union Berlin, Klopp préferant compter sur Adrian, coupable lui aussi de son lot d'erreurs.

Pour le 'site officiel de la Bundesliga', il est revenu sur ces années difficiles, où il n'a fait que tenter d'oublier ces moments.

"Cela fait plus de deux ans maintenant, j'ai joué 60 matchs depuis celui-là. C'est le passé, les seuls que cela intéresse encore sont les journalistes. Je suis fatigué d'en parler."

Pour autant , il affirme que ces années de doute lui ont permis de gagner en maturité et en expérience. Il est aussi revenu sur sa relation avec Jurgen Klopp, celui qui l'a ammené à Liverpool .

"Il a toujours été sincère et juste avec moi. Je ne me voyais pas rester sur le banc à Liverpool, je devais aller jouer ailleurs."