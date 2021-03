Klopp agacé des critiques

Jürgen Klopp est un homme calme, mais il fait parfois ressortir son côté intense. Le manager de Liverpool s'est arraché les ongles lors de la conférence de presse d'avant-match contre Fulham pour se défendre contre les critiques sur les mauvais résultats de son équipe.

"Nous ne pouvons faire que le mieux que nous pouvons faire, et c'est toujours comme ça. Si quelqu'un pense qu'il y a un autre entraîneur qui peut faire mieux, qu'il prenne la décision. C'est simple", a déclaré l'Allemand visiblement en colère.

Il a ajouté : "Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce n'est pas que personne ne puisse faire mieux, mais je pense qu'aucun des membres du conseil d'administration n'a cette opinion, du moins personne ne me l'a dit."

Le patron des Reds a poursuivi sa défense : "Quand on gagne des matchs de football, on ne fait pas la fête en permanence et si on perd, on ne se frappe pas au visage. Il y a un juste milieu."

De plus, Klopp a refusé de comparer la saison actuelle avec sa dernière année au Borussia Dortmund : "Ça n'a rien à voir. À Dortmund, la situation n'était pas aussi mauvaise qu'ici du point de vue des blessures. Et on avait beaucoup moins de points après la première partie de la saison".

"La différence à Dortmund, c'est qu'on a eu des blessés, mais en deuxième partie de saison, ils sont tous revenus. Ce n'est pas aussi facile que de penser que j'ai vécu une telle situation il y a six ans et que je peux simplement sortir le livre où j'ai écrit toutes les notes et dire d'un coup d'œil : "Oh oui, on peut faire ça". C'est pour cela que ce n'est pas comparable", a déclaré Klopp, sous le regard choqué de tous ceux qui se trouvaient dans la salle de presse.