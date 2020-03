Klopp cÃ©lÃ¨bre la remontada en criant au visage du quatriÃ¨me arbitre

Liverpool est revenu humain ces dernières semaines. Et bien que face à Bournemouth les Reds ont mal débuté, en étant menés au score, les joueurs de Jürgen Klopp sont parvenus à renverser la situation. L'entraîneur a célébré la remontada des siens... à sa façon.

Il faut dire que le manager des Reds avait de quoi célébrer, après la défaite contre Watford, l'élimination en FA Cup et le 1-0 face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. Klopp a explosé lorsque Mané a inscrit le but du 2-1 ce samedi après-midi à Anfield.

Le technicien a levé les bras au ciel et lorsque le quatrième arbitre de la rencontre est passé devant lui, Jürgen Klopp a délivré toute sa rage à son visage. Une manière particulière d'extérioriser.

klopp to the fourth official coz of the first goal pic.twitter.com/nKcHg4XFQi