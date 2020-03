Klopp compte aussi sur Anfield

Le coach de Liverpool, Jurgen Klopp, a assuré en conférence de presse que "la plupart des joueurs de l'Atlético n'ont jamais été dans un stade comme Anfield", et il pense que l'ambiance de l'antre des Reds pourra être un gros gros avantage.

"L'ambiance sera un atout pour nous, c'est sûr à 100%. Mais, avec ça, notre performance doit être exceptionnelle. Peu de joueurs de leur équipe ont joué dans un stade comme Anfield, peut-être seulement Morata et Diego Costa" a-t-il dit.

L'Atlético partira ce mercredi contre Liverpool avec un avantage tiré de la victoire du match aller, 1-0 au Wanda. Et il est tout de même bon de rappeler que les Colchoneros ont déjà affronté des ambiances électriques comme celles de Mestalla ou dy Benito Villamarin.

"J'espère qu'on tirera davantage", a plaisanté Klopp quand il a été questionné sur les différences qu'il espérait voir pour ce match retour.

"Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de tirs cadrés qu'il n'y a pas eu d'opportunités. Un match nul 0-0 aurait facilité les choses, mais nous aurions dû marquer de toute façon ici. C'est comme si nous étions à la mi-temps. Dans un match normal, cela signifie qu'il nous reste du temps, souvent nous nous améliorons après la pause."

Klopp a également donné des nouvelles de l'état physique de certains joueurs. Il a confirmé que Jordan Henderson, capitaine de l'équipe et blessé depuis plusieurs semaines, sera disponible pour la rencontre. Alors qu'Alisson Becker, comme c'était annoncé, ne pourra pas participer.

L'Allemand a également été questionné à propos de la tension actuelle concernant le coronavirus et les décisions prises par les autorités italiennes de suspendre tout événement sportif.

"Il y a des choses plus importantes que le football et on s'en rend compte aujourd'hui. Je ne sais pas trop à quel point ces décisions pourront être utiles. On respecte ceux qui prennent ces décisions, mais je ne sais pas non plus quel sens cela a de jouer sans supporters." a-t-il ajouté.

En ce qui concerne ce dernier point, l'entraîneur des Reds a conclu en assurant qu'ils se conformeront à l'obligation de jouer à huis clos si on leur demande de le faire avant le début du match retour.