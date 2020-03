Klopp confirme, Henderson et Robertson sont disponibles pour l'Atlético

Liverpool accueillera l'Atlético de Madrid mercredi, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les Reds se sont rendus sur le terrain de Melwood mardi pour leur dernier entraînement avant d'accueillir les Colchoneros à Anfield.

Les hommes de Jürgen Klopp devront renverser la victoire 1-0 que l'Atlético a obtenue au match aller grâce à un but de Saul Ñíguez au Wanda Metropolitano.

Jordan Henderson et Andrew Robertson ont été les incertitudes majeures de Klopp pour le match retour. Le capitaine était blessé depuis plusieurs semaines et l'Ecossais a manqué le dernier match contre Bournemouth..

Toutefois, Klopp a confirmé lors d'une conférence de presse que tous deux sont prêts à jouer, à l'inverse d'Alisson Becker, qui a un problème musculaire et ne pourra jouer ni contre l'Atlético ni contre Everton lundi prochain. C'est la raison pour laquelle Adrian était titulaire contre Bournemouth.

Alisson est la seule victime notable d'une équipe de Liverpool qui dispose du reste de ses stars : Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané, Virgil Van Dijk...

