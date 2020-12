Klopp et Guardiola alliés pour le retour des cinq changements

L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est une maxime dans l'art de la guerre, et Liverpool et Manchester City, par l'intermédiaire de leurs entraîneurs, Jürgen Klopp et Pep Guardiola, semblent vouloir l'appliquer. Ils veulent tous deux récupérer les cinq changements par match le plus rapidement possible.