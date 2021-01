Klopp évoque des recrues en défense

Des problèmes défensifs qui ont empiré avec la perte de Joel Matip à la suite d'une blessure à la cheville.

Matip a raté la défaite 3-2 en FA Cup face à Manchester United samedi dernier, mais est revenu pour la victoire de jeudi en Premier League à Tottenham, associé à Jordan Henderson en défense en l'absence de Fabinho.

Cependant, l'international camerounais a dû être remplacé à la mi-temps de la victoire 1-3 sur les Spurs après une blessure. Klopp a confirmé plus tard une lésion du ligament de la cheville. Avec Virgil van Dijk et Joe Gomez absents de longue date et Fabinho aux prises avec un autre problème musculaire, les Reds ont terminé le match au Tottenham Hotspur Stadium avec Henderson aux côtés de l'inexpérimenté Nat Phillips.

Klopp, cependant, n'est pas prêt pour une nouvelle signature avant la fermeture du mercato simplement pour ajouter des joueurs supplémentaires à son équipe. "Vous pouvez imaginer que nous pensons à tout, bien sûr", dit-il. "Nous avons pensé tout le temps, nous pensons tout le temps, il s'agit de faire le bon choix. Je ne suis pas difficile ou quoi que ce soit ... mais nous devons trouver le bon joueur. Nous avons encore des joueurs. Pas beaucoup, pour être honnête, en défense, c'est incroyable ce qui se passe là-bas, c'est vraiment incroyable. Mais c'est tout. "

Les Reds redécouvrent la victoire après une sortie convaincante face aux hommes de José Mourinho, grâce à des buts de Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold et Sadio Mané, Ce n'était que leur deuxième succès en 8 matchs toutes compétitions confondues.

L'ouverture du score en première mi-temps de Firmino a mis fin à une attente de 482 minutes pour un but en Premier League, période au cours de laquelle les champions avaient tenté 93 tirs sans trouver le chemin des filets.

"Je suis très content de la performance et, oui, c'est à propos des garçons", a déclaré Klopp. "Ils ont fait un bon changement. C'était une performance courageuse dans un match contre un monstre en contre-attaque et cela le rend encore plus spécial. Pour ce soir, c'était vraiment bon." Cette victoire a permis à Liverpool de reprendre la 4e place du classement, à 4 points du leader Manchester City, qui a un match en moins.