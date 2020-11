Klopp explique sa gestion des joueurs

Il existe peu d'entraîneurs qui gagnent autant que Klopp. L'entraîneur de Liverpool a amené les 'reds' à la gloire, et les Anglais l'adorent.

Klopp s'est confié au 'Daily Mail' et a notamment révélé sa recette du succès. "J'aime écouter. Je suis bon pour certaines choses, mais pour tout le reste, les gens qui travaillent avec moi sont bien meilleurs et je suis assez intelligent pour suivre leurs conseils", a-t-il déclaré.

La clé pour Klopp est d'avoir une équipe soudée, la valeur humaine est essentielle : "Je les laisse être de bonnes personnes", dit-il. Mais il a également précisé que le travail n'était pas négociable. "Je leur botte les fesses quand ils ne courent pas assez", a-t-il poursuivi.

D'autre part, il a donné son avis sur les trêves internationales maintenant que la dernière vient de s'achever. "Je ne suis pas très fan. Ça me rend nerveux... vous pouvez demander à ma femme. J'ai été dévasté de voir la blessure au genou de Joe Gomez avec l'Angleterre. Mon anglais n'est pas assez bon pour décrire ce qui m'a traversé l'esprit lorsque j'ai reçu l'appel me disant ce qui s'était passé", a-t-il déclaré.

Maintenant qu'il y a des matchs très souvent à cause de la COVID-19, Klopp a saisi l'occasion pour défendre la règle des cinq changements. "La meilleure solution est d'avoir cinq changements et non trois. Selon la science du sport, il faut au moins 72 heures pour se remettre d'un match. Il faut penser au bien-être des joueurs", a-t-il conclu.