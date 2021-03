Klopp : "Je sais que nous avons la loyauté de nos joueurs"

Liverpool a enchaîné une cinquième défaite à domicile jeudi soir contre Chelsea, sa pire série dans l'histoire d'Anfield. Après ce revers, les hommes de Jürgen Klopp sont septièmes du classement de Premier League.

Un coup dur, qui commence à inquiéter les supporters sur les possibilités de remonter dans le Top 4 avant la fin de saison et de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Car en cas de non-qualification, certains joueurs pourraient songer à quitter le club. Néanmoins, Klopp ne voit pas les choses de cette manière.

"Je sais qu'on a la loyauté de nos joueurs. Ce n'est pas une situation où un joueur de l'équipe dit : "l'année prochaine, nous ne sommes pas en Ligue des champions, donc je dois partir". Ça n'arrivera pas. Je les connais assez bien pour savoir cela", a commencé Jürgen Klopp concernant la loyauté de ses joueurs.

L'Allemand ne voit pas une telle chose arriver : "Le club est dans une situation différente, et ça ne sera pas un problème avec les nouveaux joueurs. Je ne le vois pas arriver. Et si ça arrive, on l'a déjà dit les années d'avant, si un joueur ne veut pas venir chez nous car on ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, et bien je ne le veux pas ici."