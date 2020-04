"Mane ressemblait à un rappeur quand je l'ai rencontré"

Jurgen Klopp dit qu'il n'a pas été impressionné lors de sa première rencontre avec Sadio Mané parce que la star de Liverpool "ressemblait à un rappeur". Sadio Mané est arrivé à Liverpool juste un an après le début du mandat de Jürgen Klopp et est devenu un joueur clé pour les vainqueurs de la Ligue des champions, marquant 77 fois en 161 apparitions toutes compétitions confondues pour les aider à remporter la C1, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs.

Mais la star sénégalaise était sur le radar de Klopp bien avant son arrivée à Anfield en 2016, il l'était déjà lorsque l'entraîneur allemand était au Borussia Dortmund et que Sénégalais évoluait sous les couleurs du Red Bull Salzburg, où il avait remporté le doublé, championnat et coupe. Jürgen Klopp, cependant, a décidé de ne pas le signer en raison de son apparence, permettant à Southampton de le faire venir en provenance du géant autrichien.

"Je me souviens de ma première rencontre avec Sadio Mané. C'était à Dortmund. Il y avait un très jeune gars assis là. Sa casquette de baseball était de travers, la mèche blonde qu'il a encore aujourd'hui", a déclaré Klopp dans un nouveau documentaire sur le Sénégalais de 27 ans. "Il ressemblait à un rappeur à ses débuts. Je pensais: "Je n'ai pas le temps pour ça". Notre équipe à l'époque n'était vraiment pas mauvaise. J'avais besoin de quelqu'un qui pourrait gérer de ne pas être un titulaire au tout début, quelqu'un que je pourrais aider à se développer".

"Je dirais que j'ai un très bon jugement sur les gens, mais je me trompais ! J'ai continué de suivre sa carrière et il a continué à réussir à Salzbourg. À Southampton, il a juste été dominant". Sadio Mane a passé deux saisons au St Mary's Stadium avant que les Reds ne le recrutent finalement. À ce moment-là, Klopp était déjà convaincu qu'il brillerait avec la tenue d'Anfield. "C'était génial", a-t-il ajouté. "Sadio voulait travailler avec moi autant que moi avec lui, donc c'était une situation gagnant-gagnant"..