Klopp ne veut pas de suspension de la Premier League

Alors que les cas de coronavirus se sont multipliés lors des dernières semaines parmi les joueurs et les staffs de Premier League, certains réclament une nouvelle interruption.

De quoi inquiéter les entraîneurs et les équipes alors que le calendrier de la saison est déjà très chargé pour certains clubs, et qu'un report compliquerait les choses.

En conférence de presse, Jürgen Klopp s'est montré contre cette possible suspension même s'il comprend la peur du virus : "C'est compréhensible d'avoir des craintes."

"Mais on fait tout ce qu'on peut pour préserver les joueurs des risques sanitaires et la compétition peut continuer. Les gens veulent absolument voir des matches donc, pour cela aussi, on doit poursuivre", a ajouté l'entraîneur des Reds.