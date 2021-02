Klopp : "Nous devons nous projeter vers l'avenir"

Liverpool reste sur une série de quatre défaites consécutives en championnat et doit se resaisir dans l'espoir de se raprocher du Top 4 de Premier League, et de la zone de qualification à la Ligue des champions.

En conférence de presse dans le cadre du match des Reds contre Sheffield United dimanche, l'entraîneur de Liverpool est revenu sur les rumeurs de "grand ménage" au sein de son effectif.

"Je ne pense pas que le temps soit venu d'une reconstruction massive dans le sens où je l'entends, se séparer de six ou sept joueurs pour autant de nouveaux visages. (...) Il faut à la fois réagir à la situation et se projeter dans l'avenir. Je ne suis pas certain que nous pourrons le faire cet été mais nous essaierons", a expliqué l'entraîneur des Reds.

"Cette année, l'équipe n'a pas eu la chance de jouer vraiment ensemble une seule fois. Je pense qu'il serait logique d'y jeter un oeil, mais en plus, bien sûr, il y aura quelques réajustements", a ajouté l'entraîneur allemand.