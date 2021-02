Klopp : "On a fait deux énormes erreurs"

Liverpool traverse une mauvaise période. Ce dimanche, les Reds ont quasiement dit au revoir au titre en perdant à domicile face à Manchester City (1-4).

Après la défaite, Jürgen Klopp estime que les erreurs commises par son gardien Alisson ont été fatales : "Au bout du compte, quand on perd 4-1, c'est que ce n'est pas votre jour, mais une bonne partie du match a été très bonne de la part de mon équipe (...) En première période on a joué un très bon football et on était vraiment bien dans le match. Au début de la seconde période, ils ont changé un peu de système, en 4-4-2, et (...) on leur a offert le premier but en leur laissant trop d'opportunités, regrette le coach allemand. On a égalisé et on pensait à ce moment-là que le match pouvait encore basculer en notre faveur et on a fait deux énormes erreurs (par Alisson), c'est clair, tout le monde les a vues. Et à 3-1, à ce niveau, c'est dur à encaisser. Donc la plupart du temps, la performance a été bonne, vraiment bonne, de haut niveau. Si on avait joué comme dans ces moments-là, on ne serait pas dix points derrière City ce soir. Les erreurs qu'on a faites, contre une équipe normale, c'est une mauvaise chose, contre une équipe contre City, elles sont fatales."