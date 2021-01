Klopp perd ses nerfs

Liverpool-Burnley s'est fini de manière électrique, et cela s'est vu dans le tunnel. On parle de l'échange tendu entre Klopp et Dyche à la fin du match.

Liverpool ne va pas bien. Klopp le sait, les chiffres le montrent. Même Lovren le sait. Et l'anxiété fait des ravages chez les Reds. Ça se voit sur le terrain, mais aussi en dehors.

Lorsque l'arbitre a donné le coup de sifflet final de Liverpool-Burnley, il y avait un début d'échauffourée sur le terrain, mais il y avait aussi de la tension sur la ligne de touche. Klopp était furieux après Dyche.

Jurgen Klopp & Sean Dyche exchange strong words in the tunnel at half-time pic.twitter.com/rvnGEWMBiX

— Football Daily (@footballdaily) January 21, 2021

Alors qu'ils se croisaient, Dyche semblait dire quelque chose à Klopp, qui s'est retourné et a retorqué de manière virulente à son homologue, qui se retourna et répondit. Ils ont poursuivi leur échange de mots tendus alors qu'ils étaient perdus de vue des caméras du tunnel d'Anfield.

Peu de choses illustrent mieux l'état d'anxiété actuel de Liverpool que cette réaction volcanique du technicien Jürgen Klopp, qui, malgré sa volatilité, a rarement été vu perdant son sang-froid de cette manière.