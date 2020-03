Klopp prend le coronavirus très au sérieux ! "Bas les pattes!"

C'est arrivé quand les Reds ont pénétré la pelouse d'Anfield pour s'échauffer. Les fans étaient entassés, comme d'habitude, au point le plus proche de leurs idoles, la bouche du tunnel des vestiaires, à la recherche d'une poignée de main. Mais ils ont été laissés à eux-mêmes, car Klopp leur a rappelé que la situation n'est pas propice à cela !

Tous espéraient que Salah, Mané, Firmino et compagnie allaient leur faire l'honneur de les saluer. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est le reproche chargé de réalisme que Jürgen Klopp leur a fait.

Le technicien allemand de Liverpool, visiblement en colère (ou pas, il est difficile de savoir quand l'Allemand est de bonne humeur), leur a fait retirer les mains avec des gestes ostentatoires. Parce que la responsabilité d'arrêter la contagion pèse sur les épaules de chacun.

"Put your hands away you f***en idiots!"



Jurgen Klopp is taking all the necessary precautions.#LIVATL #OptusSport pic.twitter.com/hKursOPr6a