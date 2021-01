Klopp, Rangnick et Guardiola, les piliers du style de Nagelsmann

Tout comme Rome ne s'est pas faite en un jour, Julian Nagelsmann n'est pas devenu le grand entraîneur qu'il est du jour au lendemain. Il a eu, comme tout le monde, ses mentors et ses sources d'inspiration.

Il l'a expliqué dans une interview sur le site de la Bundesliga. Il commence par expliquer d'où il tient son style particulier : de Klopp et de Rangnick.

Il les considère tous deux comme les introducteurs d'un nouveau football en Allemagne. "Ils ont introduit un style différent en Allemagne, qui avait peut-être été pratiqué auparavant en Italie par Sarri et d'autres entraîneurs", a-t-il déclaré.

"En général, il y a des tendances dans le football qui vont et viennent. Ralf a commencé à utiliser son pressing très intense et ses transitions rapides même en cinquième division (Oberliga) avec le RB Leipzig", a-t-il poursuivi.

"Klopp a fait de même avec Mayence et le Borussia Dortmund. Il a toujours décrit le "gegenpressing" (pression de groupe après une perte de balle) comme la base de jeu de ses équipes. Ce sont deux esprits qui ont fait connaître un certain style de football et qui continuent à le faire", a-t-il ajouté.

Et puis ce fut le tour de Guardiola. "Il a ajouté de nombreuses phases de possession et des façons inhabituelles de jouer au ballon, ce qui a amené le football à un autre niveau", a-t-il déclaré.

"Les matches de football sont toujours définis par l'interaction de plusieurs phases de jeu, car je ne pense pas avoir jamais vu un match où une équipe peut jouer exclusivement sur la base de transitions, de pressing ou en ayant la possession exclusive du ballon", a déclaré le jeune entraîneur.

Il a également expliqué les différences entre ces trois références. "Les équipes les plus performantes doivent résoudre des problèmes dans chacune des quatre phases de jeu et sur les coups de pied arrêtés", a insisté Nagelsmann.

"Selon les entraîneurs, il y aura toujours des préférences et l'accent sera mis sur des phases spécifiques. Et il est clair que Rangnick et Klopp donnent plus d'importance à la possession et à la transition de l'adversaire que Pep Guardiola", a-t-il déclaré.

Il a fini par définir son approche du football. "J'aime nous voir rétrécir le terrain et créer des surcharges près des buts. Les règles du football imposent que ce soit au milieu du terrain, c'est pourquoi j'aime que nous soyons très présents dans ces zones", a conclu Julian Nagelsmann.