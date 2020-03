Klopp-Simeone : le calme pendant la tempête

Le match entre Liverpool et l'Atlético va rassembler bon nombre de talents et de millions d'euros sur la pelouse, mais le point névralgique de la rencontre se situe bien sur le banc. Le duel entre Klopp et Diego Simeone met en lumière un véritable paradoxe : ce sont de fins tacticiens, mais leur manière de vivre le match au bord de la touche est électrique.